Atenção, Massa atleticana: a Conmebol tá de olho em você e na grana do Galo

Sem bombas e sinalizadores é melhor (foto: Pedro Souza/Atlético) E você pensava que a Conmebol era apenas uma confederação que reunia outras confederações de futebol da América do Sul, né, bobinho? Pois se enganou feio. E eu também. A treta é bem mais séria e o buraco, muito mais embaixo. Senta que eu explico.





Semana passada, escrevi uma coluna mostrando o sério risco - por ora, financeiro - que o Atlético corre por causa de um processo disciplinar em curso na Conmebol ( leia aqui ). Pessoal, lá em Luque, no Paraguai, o bebê chora e a mamãe não escuta, ok?





As penalidades impostas por bombas e sinalizadores dentro dos estádios são pesadíssimas. Partem dos 5 mil dólares e são agravadas por evento e reincidência. Se alguém for ferido, aí já era! Ou portões fechados ou perda do mando de campo na hora.









Façam as contas aí e vejam o tamanho do prejuízo para o Galo e o tamanho do lucro para a Conmebol. Aliás, você sabia que os caras estão construindo um estádio próprio ? Isso aí, uma arena para até 60 mil torcedores. Quem está pagando? Os fogueteiros, ora.





É claro que estou simplificando e exagerando, mas nem tanto. Há multas ainda mais pesadas, de 10 a 20 mil dólares por infração, por jogo, a cada jogo. Sabe aquele gandula sacana, que atrasa a reposição de bola? É coisa de 12 a 15 mil dólares na cabeça!





E tem multa para tudo: atraso de entrevista coletiva, atraso de início de partida, exposição de marcas não patrocinadoras, instalações inadequadas, invasão de campo, faixas e bandeiras de cunho político… É começar um jogo, ligar o taxímetro e recolher as doletas.





Tabela de tarifas do Banco Conmebol S.A. (foto: Reproducão/Conmebol) Sabe a expressão: “calado você já está errado”? Pois é. Na Conmebol, estando tudo certo, os brasileiros já estão errados. O Galo, então, nem se fala. Por isso, todo cuidado é pouco, pois além do dinheiro (que já é escasso), há o risco de jogar sem torcida ou fora de BH.