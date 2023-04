Fala de Datena a Boulos é lição para bolsominions e petralhas; que aprendam

O lulopetismo inaugurou, no início dos anos 2000, o odiento “nós x eles”, que permeia atualmente o País. Sim, é verdade, o bolsonarismo tratou de exponenciar ao máximo a estupidez humana e de aprimorar - no mau sentido, é claro - a barbárie, cujo ápice ocorreu no infame dia 8 de janeiro próximo passado.

Eu mesmo, combatente feroz do meliante de São Bernardo e do amigão do Queiroz, fui vítima de pelo menos 2/3 do meu círculo social , já que parte bolsominion, parte petralha, e eu guerreando contra os dois extremos do atraso. Pessoas com as quais eu convivia intimamente há décadas, tornaram-se distantes.