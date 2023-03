Passagem de ônibus a R$ 6.90 é possível, mas improvável; entenda

Quem paga a conta não leva o (bom) serviço (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Milhões de belo-horizontinos, usuários do transporte coletivo da cidade, tomaram um susto daqueles ontem (30/3), quando a notícia do aumento da passagem, para quase 7 reais, começou a circular pela imprensa local , no final da tarde de quinta-feira. Os telefones das redações não pararam de tocar, e um verdadeiro pânico foi o que se viu.





Imediatamente entrei em contato com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman , que me garantiu que “a possibilidade deste aumento é zero”! Muito irritado, culpou a Setra (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros) pelo que chamou de “irresponsabilidade" ao comentar tal reajuste, jamais ventilado por ele.









Por fim, o prefeito garantiu que não haverá qualquer aumento dentro do mês de abril, ainda coberto pelo subsídio aprovado e válido até 31 de março. Fuad acredita que, no decorrer do mês, conseguirá fazer andar e aprovar, em conjunto com os vereadores e empresários, a nova modalidade de tarifação, por quilômetro rodado, conforme o projeto citado.





CMBH





Também conversei com o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo , que igualmente irritado com a situação culpou a prefeitura de Belo Horizonte pelo o que vem ocorrendo. O vereador, com inteira razão, lembrou que vem “gritando sozinho há meses”, alertando o prefeito, os empresários e a sociedade para o fim do prazo do subsídio aprovado.





Gabriel explicou o motivo da recusa do projeto 464/22, enviado pela PBH, que pedia a extensão do subsídio em 40 milhões de reais. Segundo ele, o projeto é inconstitucional e por isso barrado pela Comissão de Legislação e Justiça da Câmara. E lembrou, ainda, que foi o responsável por prorrogar, de dezembro de 2022 para março de 2023, o atual subsídio.





COMO FICA





Os contratos em vigor mantêm as passagens inalteradas até pelo menos dia 30 de abril. Daqui ao fim do mês que vem, PBH, CMBH e empresários de transporte precisam “acertar os ponteiros” e começar vida nova. Porém, conforme o vereador Gabriel, “de forma que o dinheiro do cidadão finalmente seja respeitado, e o serviço entregue seja bom e honesto”.





Há um, digamos, “ente” nessa história toda, que precisa ser olhado e cuidado: o usuário do transporte coletivo. São milhões de cidadãos que já passam dificuldades gigantescas todos os dias, de ordem financeira e de locomoção, muitas vezes em condições desumanas, para estudar, trabalhar, se dirigir a hospitais, enfim, se locomover pelo trânsito infernal da cidade.





Portanto, virem-se senhores do executivo e legislativo de Belo Horizonte ! Façam valer o voto de quem lhes confiou a missão de, dentre tantas necessidades, promover transporte público de qualidade, e a um preço justo.