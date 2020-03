Zema saiu fugido do Palácio com medo da PM, diz vereador Gabriel Azevedo

Em bate-papo com o colunista Ricardo Kertzman, o vereador Gabriel Azevedo (sem partido) não poupou sinceridade e disse, sem medo, tudo o que pensa:



"Romeu Zema saiu fugido do Palácio com medo da Policia Militar; Lula comprou o Congresso, é populista e majoritarista; Bolsonaro atuou no ministério da Justiça para proteger os filhos". E, sobre o prefeito de BH, Alexandre Kalil, afirmou que "eu não apoio pessoas que não têm compromisso com o mandato".

(foto: Reprodução/Youtube/Portal Uai)