Vou apontar o dedo, sim. Quem apoiou os gagás nos quartéis são cúmplices

Só eu sei como e quanto fui xingado nos últimos meses. Só eu sei a dor de ver amigos queridos transformados em zumbis bolsonaristas. Só eu sei o que passei diante da possibilidade de perder algo que me tem sido tão caro. Só eu sei o que foi enfrentar gente verdadeiramente poderosa, aliada à sanha golpista do bolsonarismo.

É verdade, não sou o único. Como eu, cerca de 6% do eleitorado brasileiro , algo como 9 milhões de pessoas (que não se deixaram capturar por populistas cretinos de direita ou de esquerda e suas agendas autocratas). Porém, poucos desses lúcidos compatriotas sabem de fato o que é ser perseguido por suas opiniões, principalmente públicas.

Tornei-me, aos olhos dos selvagens bolsonaristas, um comunista, petista, esquerdista e sei lá mais quais “istas”. Logo eu que sempre combati (intelectualmente falando) com extremo vigor o lulopetismo e as esquerdas Brasil e mundo afora. E tornei-me, também, sempre de acordo com os zumbis, pau-mandado dos veículos de imprensa em que trabalho.