Alckmin diz que Lula representa a democracia. Mentira! E eu provo por que

Em 2018, antes de Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, ser declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na fase de pré-campanha, Geraldo Alckmin, então candidato à Presidência da República pelo PSDB, declarou: ‘após quebrar o Brasil, Lula está querendo se eleger presidente; é como o ladrão voltar à cena do crime’.

Lula liderou - e foi duplamente condenado em três instâncias por isso - os dois maiores esquemas de assalto a cofres públicos que se tem notícia no ocidente democrático. E só não se encontra preso e inelegível, porque seus ‘brodinhos’ do STF (Supremo Tribunal Federal) mudam de opinião como quem muda a roupa íntima diariamente.

STF: Leão com blogueiros e redes sociais; gatinho com Lula e Bolsonaro

Estes dois esquemas de corrupção, entre enriquecimento pessoal e partidário, serviram também para comprar apoio, leia-se votos, de deputados e senadores no Congresso Nacional. Isso é democracia? Pois bem. Além disso, parte da grana roubada serviu de apoio e financiamento a ditadores e terroristas mundo afora. Isso é democracia?

Recentemente, Lula, que jamais admitiu que Cuba e Venezuela são ditaduras, em relação às eleições na Nicarágua, disse que foram democráticas, mesmo sabendo que todos os adversários do proto ditador Daniel Ortega foram presos. Sem contar com a irmandade declarada a Muammar Al-Gaddafi e Mahmoud Ahmadinejad. Belo exemplo de democrata!

Uma coisa é Alckmin tentar chegar ao Planalto com o chapéu alheio. Outra, bem diferente, é transformar este chapéu em solidéu. Lula jamais representou a democracia, inclusive no próprio PT, que controla com mãos de ferro desde a fundação. Ao contrário. É um autocrata crasso que não admite oposição. Aliás, admite, sim. Desde que possa ser comprada, claro.