Dallagnol deve 75 mil reais a Lula. Um hospital, 53 mil a bebê cego

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

Não sou repórter investigativo nem jornalista profissional. Sou apenas um observador atento e crítico da cena cotidiana e palpiteiro contumaz. Por isso, escrevo de forma coloquial, pouco técnica, e não detalho, uma por uma, fontes ou biografias etc. Mas pesquiso com o máximo critério e cuidado, e jamais apontei números ou dados falsos.





Uma rápida consulta na internet - em sites confiáveis e duplamente checados - me faz encontrar indenizações por danos morais insignificantes, irrisórias e infames. Um bebê, por exemplo, cego para o resto da vida por um erro hospitalar, recebeu 53 mil reais por danos morais, após o julgamento de um recurso no STJ, em 2018.





Em 2019, o Tribunal do Amazonas concedeu 50 mil reais de danos morais à mãe de um detento que morreu na prisão, ou seja, sob a guarda do Estado.



Já a Justiça do Trabalho determinou o pagamento de 30 mil reais, por danos morais, ao irmão de um rapaz morto em um acidente ocorrido em 2017, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

LULA DA SILVA





Dessa vez, o meliante de São Bernardo foi agraciado não só com a anulação de penas, mas com 75 mil reais em danos morais. O condenado foi Deltan Dallagnol , ex-procurador do Ministério Público Federal, e um dos responsáveis por desmantelar a maior organização criminosa que já existiu no ocidente democrático, em todos os tempos.





Segundo a 4a Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça), a apresentação em PowerPoint, utilizada pelo ex-procurador da República para apresentar a denúncia do tríplex do Guarujá, feriu a honra e dignidade do maior injustiçado do Brasil. Daqui a pouco, Lula será indenizado também por danos materiais, já que foi preso e ficou sem, sem… Bem, vocês entenderam.

PARAÍSO DO CRIME





Banânia realmente não é para os fracos e amadores. Um a um, ano após ano, os maiores ladrões da nossa história vão encontrando não apenas a liberdade imerecida, mas a abjeta reparação de seus crimes, ainda que por vias tortas, através da anulação de sentenças ou da prescrição de crimes, já que inocência, que é bom, ninguém conseguiu provar. Banânia realmente não é para os fracos e amadores. Um a um, ano após ano, os maiores ladrões da nossa história vão encontrando não apenas a liberdade imerecida, mas a abjeta reparação de seus crimes, ainda que por vias tortas, através da anulação de sentenças ou da prescrição de crimes, já que inocência, que é bom, ninguém conseguiu provar.





A perseguição do ‘sistema’ contra quem ousou desafiá-lo é clara e flagrante. Há ministros, inclusive, que nem disfarçam mais, e usam seus cargos e canetas para castigar quem não merece, e para premiar quem também não merece. Não raro, acusam e ofendem colegas do próprio Judiciário, de forma descaradamente parcial ao mundo do crime.





A sentença de indenização moral a Lula é mais um tapa na cara da sociedade. Não adentro ao mérito do caso, simplesmente por ser um ignorante no assunto. Mas sei que a Justiça deixa de conceder indenizações a quem de fato merece, por casos muito mais graves, e sobretudo, quando indeniza, não permite valores tão expressivos.





Lula perdeu essa mesma ação nas duas instâncias anteriores e inferiores, assim como já havia sido condenado por dois de seus crimes (lavagem de dinheiro e corrupção passiva). Porém, em Brasília, o todo-poderoso do PT tem mais sorte! Por lá, como costumava dizer o ex-ministro Marco Aurélio Mello, ‘processo não tem capa’. Çey.