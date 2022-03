STF: Leão com blogueiros e redes sociais; gatinho com Lula e Bolsonaro

No Legislativo, no vácuo deixado pelo Congresso, o STF, há anos, passou a legislar

Não sou jurista nem pretendo parecer ser. Falta-me tudo para tanto. Tampouco sou ou serei do tipo Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, aguerrido defensor do fim do Supremo, ou, vá lá, de uma Casa servil a si e aos seus.