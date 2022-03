Bolsonaro cria inflação. Banco Central cria recessão. Se dane a população

Jair Bolsonaro (foto: Isac Nóbrega/PR)









Qualquer governo organizado e minimamente responsável estaria buscando, a esta altura, combater e conter a atual escalada de preços. Mecanismos de curto, médio e longo prazos, como políticas temporárias de importação e exportação, fundos de estabilização de preços da cesta básica e de energia, e as mais que conhecidas e faladas reformas administrativa, fiscal e tributária já deveriam estar em curso há muito tempo. Porém, ao contrário, o amigão do Queiroz entregou o governo (e a chave do cofre) para seus parceiros do centrão, e foi cuidar do que mais sabe e gosta de fazer: arruaça eleitoral.





BC





Paulo Guedes, há muito, como já dito, tornou-se mero fantoche, e hoje só se mantém no cargo às custas de submissão e de muita, mas muita cara de pau, quando não raro, de mentiras ainda mais grotescas que as ditas por seu chefe. Ex: ‘ sou aplaudido e abraçado nos supermercados ; a economia está voando; o Brasil está preparado para a segunda guerra mundial (sim, segunda guerra!!); há mais Iphones que pessoas no País (sim, Iphones!!)'. Tal comportamento não apenas deixou livres, leves e soltos figuras ‘probas e responsáveis’, como Ciro Nogueira e Arthur Lira, para gastar, como liberou geral as contas.





Quarta-feira (16/3), o governo anunciou um ‘pacote de bondades’ que deixará muito lulopetista com inveja, tamanha irresponsabilidade fiscal e tamanho caráter eleitoreiro: antecipação do 13º salário, saque de FGTS, ampliação do PIS, enfim, Bolsoguedes só não fez chover no sertão. Ah! Aumentou o limite de despesa do crédito consignado e facilitou o acesso ao crédito em geral. Para uma população endividada até às tampas, é como o beijo da morte. Aliás, leiam uma coluna antiga minha, intitulada 'Lula arrebentou com os Pobres’. Eis que Jair Bolsonaro, o patriarca do clã das rachadinhas, pretende ser a continuação.





Sou contra auxílio, aumento de renda ou consumo dos mais pobres? Claro que não, pô! Eu dependo disso (para quem não sabe, sou empresário). Agora, em um cenário de inflação galopante e descontrolada, populismo eleitoreiro, sob forma de irresponsabilidade fiscal e monetária, é suicídio. Não à toa, o Banco Central, terça-feira (15/3), tenha sapecado outra lapada de juros no nosso cangote: 11.75% ao ano, com nova alta já anunciada. O resultado: retração da economia, desemprego, menor crescimento ou até mesmo recessão. É como assistir a um filme com o título ‘Lula II e Dilma, o retorno’.





Bolsonaro está plantando uma Bomba Putin (seu novo brodinho) para explodir no ano que vem - quiçá, ainda neste. Muito provavelmente, no colo de outrem. Talvez, por isso, não se importe. Até porque, eles nunca se importam. E nós, no fundo, também não.

Cada vez mais desesperado, eleitoralmente falando, já que moralmente, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, não é de se abalar (seja por fome, doença, morte, desemprego…), desde o salvo conduto fornecido pelo STF, a Lula da Silva, o meliante de São Bernardo, abandonou o discurso liberal de campanha, que jamais foi colocado em prática, diga-se de passagem, e abraçou o mais clássico dos populismos eleitoreiros, transformando o ex-posto Ipiranga, ministro Paulo Guedes, em mero bibelô, a la General Pazuello ou, o pior dos fantoches, Marcelo ‘dedo do meio’ Queiroga.