Lula não descarta aliança com Alckmin: 'Adversários. Não inimigos'

Ex-governador pode se tornar vice na chapa do ex-presidente (foto: Redes Sociais/Reprodução)



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre a possibilidade do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) formar uma chapa com ele nas eleições presidenciais deste ano.

Rádio Som Maior, Lula chamou o ex-tucano de “adversário político", mas confirmou que isso não impossibilita uma aliança.



LEIA TAMBÉM: Lula é mais preparado para 'temas de agenda', diz pesquisa Em entrevista àLula chamou o ex-tucano de “adversário político", mas confirmou que isso não impossibilita uma aliança.





“Alckmin é uma pessoa de muita experiência política. Somos adversários, mas não significa que somos inimigos. Podemos estabelecer pontos de conversa e construir interesses programáticos juntos.”, destacou.





A aliança do petista com Alckmin vem sendo muito discutida nos bastidores da política. Isso porque, até certo tempo, o ex-tucano fazia duras críticas a Lula. Uma ala do PT acredita que o ex-presidente pode cometer o mesmo "erro'' que a também ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e se aliar com adversário político, como Michel Temer (MDB).









Alckmin decidiu deixar o PSDB no final do ano passado, após 33 anos no partido.



LEIA TAMBÉM: Lula agradece MST pela vigília durante prisão: 'Lavava minha alma'



Lula também disse que o PT e o PSB — possível novo partido de Alckmin — precisarão conversar sobre a possível chapa após a filiação do ex-governador, que está agendada para esta quarta-feira (23).

“Vamos ver se é possível, os partidos vão ter que conversar, vou ter que sentar com o Alckmin e conversar. Se Alckmin for o meu vice, penso que será um benefício para o Brasil. A gente fará um grande governo, se ganharmos as eleições”, afirmou Lula durante entrevista.