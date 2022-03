Lula agradece MST pela vigília durante prisão: 'Lavava minha alma'

Ex-presidente Lula foi até acampamento do MST no Paraná (foto: MTS/DIVULGAÇÃO)



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se emocionou durante visita ao o assentamento Eli Vive, do Movimento Sem Teto (MST), em Londrina (PR), feita neste fim de semana, e agradeceu ao MST pela organização da Vigília Lula Livre, que acompanhou os 580 dias que ele ficou preso em Curitiba (PR).

Ao falar sobre o assunto, o ex-presidente relatou como foram seus dias na cadeia.





“Vocês não têm noção do quanto lavava a minha alma escutar o 'bom dia', 'boa tarde' e 'boa noite' ditos pela vigília. Esses três gestos simples, que às vezes não damos valor no dia-a-dia, vão ficar pra sempre na minha cabeça”, disse Lula.





O petista foi preso no dia 7 de abril de 2018, após se entregar para a Polícia Federal (PF) no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.



Lula passou quase dois anos preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, e foi liberado no dia 8 de novembro de 2019.