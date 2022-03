Alckmin, após se filiar ao PSB: 'Estou só começando'

A aliança entre Lula e Alckmin começou depois da necessidade do petista de ter alguém da direita o apoiando. Com o discurso mais voltado para esta área ideológica, Alckmin é visto por muitos como “par ideal” para o ex-presidente.

Ao falar sobre a nova legenda, Alckmin deixou claro que estava “só começando”. “A política precisa enxergar as pessoas. Não vamos deixar ninguém para trás. Nosso trabalho para ajudar a construir um país mais justo e pronto para o enfrentamento dos desafios que estão postos está só começando”, disse.

O ex-tucano, desde a fundação do partido, Alckmin deixou o PSDB em dezembro passado após discordar da liderança do atual governador de São Paulo, João Doria, que passou a comandar também a legenda não só no estado como também no plano nacional ao conseguir a indicação do partido como virtual candidato a presidente da República - a confirmação da candidatura de Doria, como a dos demais candidatos em disputa pelo voto, depende agora de convenção partidária, conforme prevê a legislação eleitoral.