Pesquisa: mineiros avaliam que economia é o principal problema do estado

Estado de Minas nesta sexta-feira (18/3), revela que, na opinião dos mineiros, o problema mais grave que Minas Gerais enfrenta hoje é a economia. O levantamento apontou ainda que a maioria enfrenta dificuldades para pagar suas próprias contas e que a perspectiva para os próximos meses é de uma piora. Pesquisa Quaest/Genial, divulgada pelonesta sexta-feira (18/3), revela que, na opinião dos mineiros, o problema mais grave que Minas Gerais enfrenta hoje é a economia. O levantamento apontou ainda que a maioria enfrenta dificuldades para pagar suas próprias contas e que a perspectiva para os próximos meses é de uma piora.





Pesquisa mostra ranking avaliado por mineiros dos principais problemas enfrentados no estado (foto: Divulgação)









Em todos os tópicos, Romeu Zema (Novo) leva vantagem na disputa ao governo de Minas (foto: Divulgação)







Os mesmos problemas foram utilizados também para avaliar o cenário nacional, na disputa para a Presidência da República. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), venceria disparado em todas as questões , seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL).





Em todos os cenários, Lula leva vantagem na disputa à presidência (foto: Divulgação)







Além disso, com a economia apontada como o principal problema, 65% disseram que sua capacidade de pagar as próprias contas nos últimos três meses piorou. Para 21% ficou igual e para apenas 14% melhorou. Diante disso, 52% disseram que a expectativa para os próximos 12 meses é de que a economia brasileira piore. Outros 15% acham que vai permanecer do mesmo jeito e 28% estão positivos e acreditam que vai melhorar. 5% não souberam responder.





Metodologia

A pesquisa foi realizada entre 11 e 16 de março, com 1.480 residentes de Minas Gerais entrevistados face a face por meio de questionários estruturados.





A margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-00132/2022.