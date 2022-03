Mineiros podem contar com ferramenta online para declarar Imposto de Renda

O prazo final para declaração do Imposto de Renda é 29 de abril. (foto: Pixabay/Reprodução)

Quem declara imposto de renda em Minas Gerais, tem agora à disposição uma ferramenta online para facilitar a vida. O Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC), lançado em 2021, visa facilitar a declaração do imposto de renda para pessoas físicas.



Com a utilização do portal SAEC, é possível pesquisar bens, acessar a matrícula do imóvel ou mesmo solicitar certidões pela internet - sem a necessidade de se locomover até um cartório - em todo o estado de Minas Gerais. O prazo final para declaração do imposto de renda é 29 de abril.

O serviço é administrado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR) e fiscalizado pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Para ter acesso a todas as informações do imposto de renda, o SAEC conta com a base de dados de 324 cartórios de imóveis do estado e, somente em setembro, data de seu lançamento, transmitiu mais de 1 milhão de documentos.

Para fazer o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), são necessárias informações sobre cada imóvel que o usuário possui, entre elas :

Data de aquisição

Forma de pagamento

Descrição (incluindo gastos com reformas ou ampliações nos imóveis existentes) a fim de diminuir o ganho de capital em futura venda do imóvel

Área total

Unidade

Número da matrícula (que é o registro original do imóvel )

Cartório onde a propriedade está registrada

Como utilizar a plataforma?

O primeiro passo é acessar o portal SAEC e escolher o serviço "Visualização de Matrícula". A partir da matrícula, é possível observar todos os dados necessários para a declaração do imposto de renda de forma correta.

Em caso de falta do número de matrícula, é possível optar pelo serviço de "Pesquisa de Bens", para consultar a base de dados dos Cartórios de Imóveis do Brasil. Basta preencher com o nome do proprietário e CPF.

Para finalmente fazer a declaração, o usuário pode baixar o programa em seu computador, disponível no site da Receita Federal, ou solicitar o serviço diretamente a um contador.

É importante lembrar que contribuintes que não fizerem a declaração ou a entregarem depois do prazo, terão que arcar com multa correspondente a 20% do valor devido.

Quem deve declarar o IRPF?

Quem obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado.

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021.

Quem teve, em 2021, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural.

Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2021, de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima do limite de R$ 300 mil

Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto

Optou pela isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro, no prazo de 180 dias

Realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas

Ganhou cidadania brasileira , em qualquer mês até dezembro de 2021.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.