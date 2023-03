Lula: proteção para negros e mulheres; Itabirito: dia do orgulho hétero

Ao menos isso (ele) salva (foto: Ricardo Stuckert/PR) Quem me acompanha sabe a birra - para dizer pouco - que tenho de Lula da Silva, a quem carinhosamente chamo de ex-tudo (ex-condenado, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro). Bato neste senhor e no PT ao menos desde 2001, véspera da primeira eleição da única fênix viva do País. Assim, fico muito à vontade quando me chamam de petista, comunista ou qualquer outro “ista” da espécie das esquerdas: dou gargalhadas e sigo em frente (maneira educada de dizer que “cago e ando” para os boçais).





Como a maioria de vocês sabe, sou de Belzonte, Minas Gerais, terra do Galo mais querido do mundo . E aqui do “ladin”, tem um município pra lá de simpático, Itabirito, cidade natal do gigante treinador da Seleção Brasileira, do São Paulo e, claro, do Atlético Mineiro, quando sagrou-se o primeiro campeão brasileiro, em 1971, Telê Santana, Ah! Terra do Tiãozinho e da Gláucia, casal espetacular que sabe receber como ninguém, e de uma princesa chamada Maria, que me serviram as melhores jabuticabas que já comi na vida.

A TRETA

Então: eis que os nobres vereadores da cidade, que deveriam representar TODA a cidade, inclusive os cidadãos homossexuais e afins - seus patrões, é sempre bom lembrar, já que lhes pagam os salários - decidiram criar o “Dia do Orgulho Hetero”, em evidente confronto com o “Dia do Orgulho Gay”. Pior. Aprovaram essa merda - sim, essa merda! - por unanimidade. Doze “representantes do povo” se uniram contra uma parcela, ainda que minoria, do… povo. Quando é que vão aprender o conceito de democracia?





BOLSONAZISMO

Infelizmente, contudo, extremistas ungidos ao estrelato , no período mais fúnebre de nossa história recente (desde a redemocratização do País), o bolsonarismo, ocupam-se diariamente do combate a tudo que implica humanidade, civilidade, empatia, tolerância, respeito à pluralidade de pensamento e liberdade religiosa e de gênero, sem contar, é claro, no racismo explícito contra negros e índios, escancarados em frases criminosoas do ex-presidente Jair Bolsonaro , o eterno verdugo do Planalto.





Com imensa ramificação na sociedade e correspondente representatividade na política, gente como Nikolas Ferreira , por exemplo, ou estes 12 idiotas de Itabirito, exercem sua completa ignorância intelectual e ausência infinita de cultura geral, para resumirem de forma sempre simplista e grosseira pensamentos saídos das cavernas da pré-história, com uma dose de crueldade e desumanidade típica dos piores regimes genocidas do história. Pior. Costumeiramente, o fazem em nome de Deus e da família.

CRETINOS

Agora, retorno ao primeiro parágrafo - vocês esqueceram, né? -, quando falei do chefão petista, novamente presidente da República. Nesta semana, Lula anunciou dois programas (ou leis, sei lá) em sentido de amparo, proteção e oportunização de mulheres e negros. Um deles prevê cota (30%) para os pretos em cargos da administração pública . O outro, que seguiu para sanção dele, prevê medidas protetivas para as mulheres, vítimas de violência doméstica. Pergunto: é possível ser cretino(a) o suficiente para ser contra isso?





Infelizmente, a resposta é SIM. Há cretinos(as) que insistem em demonizar as chamadas cotas raciais, em atacar os pretos, homossexuais e transexuais, em vestir peruca loura no Dia da Mulher, e de dentro do Congresso Nacional - supostamente a Casa do povo - atacar grupos de cidadãos brasileiros. São todos (os agressores) brancos(as) e louros(as), obviamente, e não satisfeitos em assistir à tragédia da desigualdade e exclusão sociais por que passam essas minorias, ainda querem ter “um dia” para chamarem de seu. Que nojo.