"Os livros de economia estão superados", diz Lula, que nunca os leu

Pois bem. Sem medo de errar, eu afirmo: o líder do mensalão jamais leu um livro de economia em toda a sua vida. E se leu, não entendeu. E se entendeu, já esqueceu. Lula, que parabeniza a inflação de 100% ao ano na Argentina , imagina-se sábio na matéria.

Meus leitores - os petistas - brigam comigo, dizendo que tenho má vontade com a “alma mais honesta deff paíff”. Mas pergunto: não é para ter? Não há um dia que este senhor não fale, ou faça, alguma bobagem. E não, eu não acho que seu antecessor é ou era melhor.

Contudo, consigo enxergar o óbvio sem amasiar-me com o devoto da cloroquina , outro que é incapaz de passar 24 horas inócuo a comportamentos estúpidos. Pareço estranho, né? Vai ver porque, ao contrário do homem do petrolão, leio algo de vez em quando.