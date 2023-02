BNDES: Lula contraria os fatos, defende amigos caloteiros e ataca Bolsonaro

Mentiroso contumaz (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Daquele jeito peculiar - bem Lula de ser - o líder do mensalão, em discurso no Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), durante a posse do “companheiro” Mercadante, não apenas mentiu, como de costume, como resolveu reescrever o passado.





O ex-tudo (ex-condenado, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro) declarou que “o Brasil nunca emprestou dinheiro para um país amigo do governo”. Bem, dizer o que, senão: “truco, ladrão!”? Notem: não estou chamando o presidente eleito de ladrão; apenas reproduzindo uma expressão bastante comum em jogos de truco.





Em seguida, espancou os números - a gramática, sempre, hehe - e, acreditem, ao invés de um calote bilionário que sofremos de Cuba, Venezuela, Bolívia, Moçambique e sei lá quem mais, pelas contas da “alma mais honesta deff paíff” ganhamos cerca de 2 bilhões de reais. E além: “nossa inadimplência foi abaixo da média”. Então, tá.









Primeiro o Barba diz que não houve calote, mas em seguida culpa o amigão do Queiroz , vejam só: “para não cobrar, para poder ficar os acusando, parou de cobrar”. Se eu entendi bem, Bolsonaro, segundo Lula, não cobrou, e por isso os amigos (que não são amigos) deram o calote (que não foi calote). Mas, enquanto há vida, há esperança:





“Eu tenho certeza que, no nosso governo, esses países vão pagar, pois são países amigos do Brasil e vão pagar a dívida que têm com o Brasil”. Ulalá!! Vai ver por isso o chefão petista quer emprestar mais grana para os “cumpanheiro”. Pessoal: desde 2018, antes de Bolsonaro, portanto, somos tungados em quase 3 bilhões de reais por esse pessoal.