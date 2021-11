Bolsonaro no PL de Costa Neto: Ali Babá na caverna dos ladrões

Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto (foto: Divulgação/PL )

É difícil eleger partido e líder político que retratem precisamente, ou melhor do que os outros, a promiscuidade política brasileira. Lula e o PT? Aécio e o PSDB? Arthur Lira e o PP? Eduardo Cunha e o MDB? Bolsonaro e o, e o, e o, e o… qual partido mesmo? Sim, é páreo duro! A disputa pelo Olimpo da sujeira é realmente feroz.





Político medíocre - na trajetória e no legado -, Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , por uma série de fatores catastróficos, concorrentes e simultâneos, um triste dia acordou como Presidente da República. O partido? Um tal PSL; à época, uma legenda de aluguel qualquer, e hoje, em fusão com o DEM.









O manda-chuva do Partido Liberal é ninguém menos do que Valdemar da Costa Neto. Um ex-presidiário do Mensalão , com uma folha corrida exemplar. Aliás, o Brasil é o paraíso dos ex-presidiários. Que nos diga o meliante de São Bernardo, Lula da Silva. Quer ser líder político e poderoso em Banânia? Fácil! Carimbe ‘passagem’ pela polícia no currículo.





O maníaco do tratamento precoce não terá vida fácil na nova caverna, ops!, legenda. Terá de se haver com figurões do seu quilate e índole. Enquanto tiver poder e dinheiro, sob a pena da caneta Bic, beleza. Ele e seus pimpolhos ‘baterão de frente’. Mas tão logo a tinta acabe (e a data já está marcada), comerá o pão que o Valdemar amassou.