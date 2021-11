Bolsonaro vai se filiar hoje ao Partido Liberal, em transmissão ao vivo

Presidente Jair Bolsonaro (foto: AFP/Getty Images)







Brasília – O presidente Jair Bolsonaro deve se filiar hoje ao Partido Liberal (PL) para disputar novo mandato no ano que vem. A legenda convidou todos os 27 dirigentes estaduais para o evento em Brasília, que deve contar também com a presença de senadores e deputados aliados do Palácio do Planalto e ministros. A cerimônia de filiação será transmitida pelo YouTube, diretamente do auditório do Complexo Brasil 21, a partir das 10h. Nos bastidores da legenda, fala-se que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, busca uma “saída amigável” do partido para o deputado Marcelo Ramos (PL-MA), vice-presidente da Câmara dos Deputados e opositor da filiação de Bolsonaro, inclusive para não ter problemas com o mandato dele na Justiça Eleitoral.









A principal exigência de Bolsonaro é garantir uma candidatura própria do partido ao governo de São Paulo. No estado, porém, o PL se encaminhava para apoiar a candidatura do atual vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB). Após acordo, a filiação de Bolsonaro foi acertada.





Ontem, depois de reunião com integrantes da empresa Marcopolo, Bolsonaro dirigiu um ônibus elétrico entre os palácios da Alvorada e do Planalto. Ao desembarcar, ele posou para uma foto e subiu a rampa do Palácio do Planalto. Ele estava acompanhado pelo presidente do Conselho de Administração da Marcopolo, Mauro Bellini, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e os ministros Paulo Guedes (Economia), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Augusto Heleno (GSI), Joaquim Leite (Meio Ambiente) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).





Antes de deixar a residência oficial, Bolsonaro falou sobre a importância da nova tecnologia para o país. “Recebemos a visita do Mauro Bellini, da Marcopolo, apresentando um ônibus para nós, um projeto que começou há quatro anos. Tem tudo a ver com a modernidade. Primeiro, elogiar o espírito empreendedor e a sua crença em nosso país. Ele é um protótipo, custa caro ainda, mas a tendência é baixar o preço. Nós colaboramos para mudar ainda mais a forma de se fazer transporte no mundo. Tem a autonomia de 200 km e tem tudo para dar certo. Oo Brasil é um exemplo para o mundo não só na sua preservação ambiental. Diferentemente do que se divulga no mundo afora, o Brasil é um exemplo para o mundo e, inclusive, vem reflorestando. E isso aqui vem colaborar com isso aí", afirmou. Bolsonaro falou também sobre a alta frequente de combustíveis: "As causas disso são algumas, e isso daqui (ônibus elétrico) vem nos ajudar, e muito, na preservação do meio ambiente e na capacidade de negócio. O Brasil está sendo reindustrializado", completou.