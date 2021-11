Flávio Bolsonaro deixa o Patriota para se filiar ao PL

Senador Flávio Bolsonaro (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)



O filho “01” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) deve se filiar ao PL, de Valdemar Costa Neto, junto com o pai, na próxima terça-feira (30/11).



Eleito em 2018 pelo PSL, Flávio se filiou recentemente ao Patriota. Com a ida do pai para o PL, o senador vai participar do grupo de parlamentares que deve se filiar à sigla para acompanhar a base política do presidente. A informação foi confirmada pelo portal Antagonista.

Jair Bolsonaro confirmou ontem a chegada ao partido oficialmente . Nos últimos meses, foi muito discutido qual seria a sigla o presidente iria concorrer nas eleições de 2022. Ele chegou a flertar com o Progressistas, mas a aliança não fluiu.

O presidente é um dos agraciados com a condecoração do Mérito Legislativo 2021, em cerimônia na Câmara dos Deputados, a partir de uma indicação feita pelo deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO).