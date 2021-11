Governo da morte contraria Anvisa e não exigirá vacina de estrangeiros

(foto: EVARISTO SA / AFP) Não tem mesmo jeito nem conserto. Até o último dia de 2022 teremos de conviver com um governo negacionista, homicida e parceiro fiel do novo coronavírus. Ao que parece, 620 ou 650 mil mortes será pouco para Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto.









Jair Bolsonaro, o maníaco do tratamento precoce, estimulou e promoveu aglomerações; foi à internet mentir e espalhar boatos sobre as vacinas, além de atrasar ao máximo a aquisição; e eliminou, um por um, qualquer ministro e servidor que agissem de forma correta.





VIRULENTO POTENCIAL





Se é mesmo verdade que ainda não se vacinou, já que seu cartão de vacinação foi colocado sob sigilo por 100 anos, o sociopata-mor da República é um potencial disseminador do vírus, maior do que qualquer brasilerio vacinado, mas não se importa nem um pouco.





Aliás, para quem já disse 'e daí?' e 'não sou coveiro'; 'vão chorar até quando?' e 'deixem de ser maricas' para milhões de enlutados Brasil afora; e já debochou, imitando um doente com falta de oxigênio, sufocando, de doentes à beira da morte, nenhuma surpresa, né?





Bolsonaro é viciado em violência e destruição, no limite, em morte. Dia sim, outro também, fala em armas, em eliminar os adversários, em destruir a esquerda. Pregou, inclusive, alguns anos atrás, o extermínio dos índios, ao elogiar o genocídio ocorrido nos Estados Unidos.





QUANTO MAIS DOENTES E MORTOS, MELHOR





Do alto de sua psicopatia e profunda ignorância, o amigão do Queiroz (o miliciano dos 90 mil reais em 'micheques') é contra o uso de máscaras, de isolamento social, de vacinação ou de qualquer medida sanitária contra o corona. Até ameaçar com Aids e suicídio ele já ameaçou.





Sim! Espalhou que as vacinas podem causar Aids e levar ao suicídio - ao menos desistiu dos jacarés. E suspendeu a imunização de crianças e adolescentes por conta de boatos de redes sociais. Além de receitar cloroquina, ivermectina e banho de sol contra o vírus.





O patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, compradas ou alugadas por preços irrisórios frente ao mercado, não só desdenha das mortes e dos enlutados como atua deliberadamente como uma espécie de 'linha auxiliar' da doença.





MINISTROS À IMAGEM E SEMELHANÇA





Após enxotar quatro ministros da Saúde, ou melhor três, já que o general não passava de um ajudante de ordens medíocre, o pai do senador dos panetones emplacou um outro bibelô na Pasta, aquele médico especialista em mostrar o dedo do meio para o povo.





Presidente e puxa-sacos, travestidos de ministros, são useiros e vezeiros em desprezar e até contrariar as recomendações da ANVISA. Dessa vez é Anderson Torres, ministro da Justiça, que se disse contrário à exigência de vacinação para estrangeiros em visita ao Brasil.





'Não precisa; A vacinação não impede a transmissão da doença'. Pois é. Estados Unidos e União Europeia, além dos países mais desenvolvidos da Ásia e Oceania, além do Canadá e até mesmo Argentina e Chile estão errados, e este gênio da espécie, certo.





POR QUE, MEU DEUS? POR QUÊ?





Inconformado, me pergunto: por que essa gente maldita é assim? Por que pregam contra o uso de máscaras e de vacinas? Por que desdenham do vírus e incentivam sua circulação? Que mal o mundo e os seres humanos lhe fizeram para que atentem contra nossas vidas?





O que ganha o governo, permitindo que milhares de estrangeiros entrem no Brasil sem o ciclo completo de vacinação? Praticamente todos os países do planeta exigem de nós, brasileiros, a imunização, para permitir nossa entrada em seus territórios.





O ministro da Saúde ofende os cidadãos. O ministro da Justiça se pretende virologista. Não há nada no lugar! A covid recrudesce em países com baixa taxa de imunização, e diversas nações endurecem as regras internas e externas. Mas na Bolsolândia, segue o jogo: 613 mil, e contando...