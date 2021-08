Bolsonaro: 'Sempre fui do Centrão, tenho me dado muito bem com eles'

Jair Bolsonaro (sem partido) busca ampliar a participação do "centrão" no governo após reforma ministerial (foto: Agência Brasil/Reprodução)

Bolsonaro (sem partido) defendeu novamente sua aliança com o bloco de partidos conhecido como Centrão nesta segunda-feira (2/8). O chefe do Executivo O presidente Jair(sem partido) defendeu novamente sua aliança com o bloco de partidos conhecido comonesta segunda-feira (2/8). O chefe do Executivo voltou a declarar que ‘sempre foi centrão’ e que tem ‘se dado bem’ com os políticos do grupo.









crítico do bloco. Em 2018, durante campanha eleitoral, ele afirmou que nunca se misturaria com o “centrão”. Bolsonaro também costumava dizer que o erro dos governos petistas era ter entregado ministérios para o centro. Antes da reforma ministerial, com a nomeação do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a Casa Civil , o atual presidente da República foi um grandedo bloco. Em 2018, durante campanha eleitoral, ele afirmou que nunca se misturaria com o “centrão”. Bolsonaro também costumava dizer que o erro dos governos petistas era ter entregado ministérios para o centro.





No entanto, em meio a novas articulações políticas, o chefe do Executivo muda de discurso. “Pessoal fala "Centrão"...Olha, senta na minha cadeira aqui e governe sem o voto de mais da metade dos parlamentares que são aí (do) dito Centrão. Vem aqui e governe sem eles. Aprove PEC, aprove projetos de lei”, afirmou.