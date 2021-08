Bolsonaro é delinquente, mentiroso, cretino e vil. Defenda-o quem for igual

Jair Bolsonaro é uma espécie de monstro, daqueles que habitam o imaginário infantil e os filmes de terror (foto: EVARISTO SA / AFP)

Não há fundo do poço para a maldade deste homem. Não há limites para sua falta de caráter. Não há adjetivos que o desqualifiquem como merece. Jair Bolsonaro é uma espécie de monstro, daqueles que habitam o imaginário infantil e os filmes de terror. É um canalha como jamais se viu por aqui.









Além de mentir, pois nem João Doria nem ninguém no mundo disse que as vacinas - qualquer vacina! - impediriam as mortes por COVID-19, utiliza-se de casos previstos, como os idosos e imunodeprimidos, para enxovalhar a Coronavac, que é ainda hoje a vacina mais aplicada no País, e não graças a esse verdadeiro esquadrão da morte que tomou de assalto o governo brasileiro.









As vacinas, como provam os números de casos graves e de mortes por COVID-19 em todo o mundo, são eficazes , sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, 97% das mortes e de hospitalizações se concentram nos não-vacinados . E a Coronavac, assim como a AstraZeneca, não foge à regra. E jamais foi vendida ou anunciada como imbatível, como 100% eficaz contra o novo coronavírus.





Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , escora-se em 2% ou 3% dos óbitos dentre os vacinados - majoritariamente idosos - para mais uma vez mentir e confundir, atuando novamente como verdadeiro sócio do vírus, em busca de mais cadáveres a justificar sua devoção pelo negacionismo e por curandeirismo de botequim. Sua retórica não é apenas criminosa e homicida, mas prova irrefutável de sua índole.





E sinto muito em dizer, mas quem ainda defende este sujeito não me merece melhor consideração . Há muito já não se trata de gosto, opinião, ideologia, pragmatismo ou qualquer argumento que se possa utilizar em defesa da pluralidade de pensamento. Defender alguém assim não é uma escolha política; é uma escolha moral . Canalhas são canalhas e pronto! E bajulador de canalhas, um canalha é.