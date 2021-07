Augusto Aras, o PGR, quem diria?, acordou e irá investigar Bolsonaro

A Procuradoria Geral da República () - sim, ainda existe! - decidiu finalmente trabalhar um pouco, e solicitou aoSupremo Tribunal Federal) a instauração de um inquérito em desfavor do presidente da República, Jair ‘1000%’ Bolsonaro , o verdugo do Planalto , a fim de apurar possível crime de, relacionado ao processo frustrado de compra daindiana

Nesta semana mesmo, em coluna neste jornal, escrevi sobre a óbvia omissão - ou coisa pior - do devoto da cloroquina no episódio. Ricardo Barros, líder do governo no Congresso, está enrolado até o último fio de cabelo (que não tem) nessa treta. E ambos se encontraram mais de dez vezes desde que a coisa estourou. Pior. O presidente barrou a demissão de um servidor do Ministério da Saúde, suspeito.