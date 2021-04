Bolsonaro feliz: 'Aha, Uhu a PGR é nossa'

Augusto Aras e Bolsonaro em outubro de 2019 (foto: Isac Nobrega/PR - 02/10/2019)

Aras, nomeado por Jair Bolsonaro, o vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde e as doses efetivamente aplicadas por cada um dos estados. O Procurador-geral da República, Augusto, nomeado por Jair, o verdugo do Planalto , enviou ofícios aos 27 governadores do País pedindo esclarecimentos sobre a diferença entre o número dedistribuídas pelo Ministério da Saúde e asefetivamente aplicadas por cada um dos estados.









coronavírus na esfera de atuação do governo federal. Curiosamente, o vigilante PGR não tocou em um fio de cabelo do devoto da cloroquina . Nunca questionou as falas homicidas atitudes irresponsáveis do maníaco do tratamento precoce , nem nunca se preocupou em tratar de assuntos relacionados ao combate dona esfera de atuação do governo federal.





Coincidentemente, é claro, já que seria maldade pensar o oposto, a Subprocuradora-geral, Lindôra Araújo, também disparou ofícios aos estados. Também coincidentemente, tais ofícios versam justamente sobre as mesmíssimas acusações, sem provas, que o pai do senador das rachadinhas e da mansão de 6 milhões de reais faz.





Se Aras mira uma cadeira no STF, Lindora mira a cadeira de Aras. Tudo muito natural e legítimo, não fosse o duplo padrão de atuação dos doutores, qual seja, diligência com os governadores - no mesmo tom que usa o presidente da República - e “vista grossa” em relação ao governo federal, ou melhor, desgoverno federal.