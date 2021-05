Bolsonaro: 'Se falar cloroquina é crime, falar em maconha é legal'

'Jamais me impedirão de ficar ao lado do meu velho', diz Carlos Bolsonaro

Também nesta sexta, Bolsonaro afirmou que 'já deu o recado' e que daqui pra frente vai agir. Um grupo de bolsonaristas se queixou com o presidente sobre as medidas restritivas de prefeitos e governadores. Em seguida, Bolsonaro responde:

“Eu não fechei nada. O meu Exército só vai para a rua para manter a liberdade de vocês. Jamais para manter dentro de casa. Eu respondo pelos meus atos. Agora, se governadores e prefeitos estão na contramão… Pessoal, já dei o recado que eu tinha que dar, daqui pra frente eu vou agir, tá ok?”, disse a apoiadores.

Ao lado, é possível ver o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente.

Recentemente, Bolsonaro afirmou que um decreto “para garantir a livre circulação no país” está pronto . O ato seria uma forma de derrubar as medidas restritivas adotadas por estados e municípios no enfrentamento da pandemia do coronavírus – ações tomadas com explícitado Supremo Tribunal Federal (STF).