Bolsonaro chama Lula de 'filho do capeta': 'Se voltar, nunca mais vai sair'

(foto: AFP) presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (14/5) que caso o ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva, chamado por ele de 'filho do capeta', concorra às eleições de 2022 e vença, 'nunca mais vai sair'. Declaração foi dada a apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, antes de viagem à cidade de Terenos, no Mato Grosso do Sul, onde participará da cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural. Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (14/5) que caso o ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva, chamado por ele de 'filho do capeta', concorra às eleições de 2022 e vença, 'nunca mais vai sair'. Declaração foi dada ana saída do Palácio do Alvorada, antes de viagem à cidade de Terenos, no Mato Grosso do Sul, onde participará da cerimônia de entrega de títulos derural.









Na ocasião, o ministro do Turismo, Gilson Machado, também criticou o petista afirmando que Bolsonaro não precisar "tomar uma dose de cachaça para ficar no meio do povo".





Líder nas pesquisas

As investidas de Bolsonaro contra o petista ocorrerem após Lula liderar a disputa presidencial para as eleições de 2022, de acordo com levantamento do Datafolha.





O petista está 18 pontos percentuais à frente de Bolsonaro no primeiro turno e 23, no segundo. Lula teria, de acordo com a pesquisa, 41% dos votos no primeiro embate, enquanto Bolsonaro levaria 23%. No segundo, o placar mostra 55% contra 32% a favor do candidato de esquerda.