Em live, deputado chama Brasília de 'antro de servidores públicos'

(foto: Reprodução) audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, presidida por Bia Kicis (PSL-DF), o deputado demonstrou que conhece Brasília apenas superficialmente. Ao debater a admissibilidade da PEC 32/2020, a reforma administrativa, ele chamou Brasília de 'antro de servidores públicos'." A jornalista Ana Maria Campo, no blog CB.Poder , nesta sexta-feira (14/5), destacou uma participação do deputado federal Gilson Marques (Novo-SC). "Durante umapública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, presidida por Bia Kicis (PSL-DF), o deputado demonstrou que conhece Brasília apenas superficialmente. Ao debater ada PEC 32/2020, a reforma administrativa, ele chamou Brasília de 'antro de servidores públicos'."









Ana Maria Campos também destacou que o deputado defendeu a proposta de reforma do governo. "Um dos autores do requerimento para a realização da audiência — que contou com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes — o deputado Gilson Marques (Novo-SC) defendeu a proposta de reforma do governo sob o fundamento de que o Estado não tem condições de custear o funcionalismo público nos moldes atuais. 'O serviço público, assim como qualquer produto, precisa caber no bolso do consumidor. Infelizmente, o Estado tem o poder de impor que o serviço seja consumido pelo consumidor que paga a conta contra a sua vontade, e esses serviços no país são excessivamente caros', disse em sua participação na audiência.