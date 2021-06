Hitler da TV, Sikêra perde patrocinadores (parabéns a eles); falta a cadeia

Depois de afirmação racista, apresentador Sikêra Jr. vem perdendo anunciantes (foto: Reprodução/RedeTV!)

Pesos-pesados da publicidade nacional, como MRV, BMW, TIM, MAGALU e HAPVIDA fizeram o certo e deram um chute no traseiro da Rede TV! , emissora que abriga o racista, homofóbico, criminoso, covarde e abjeto apresentador de programa mambembe, Sikêra Jr.

















- MP deve investigar Sikêra Jr. por chamar gays de 'raça desgraçada'



E continuou o cretino: ‘Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar o momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento. Isso não é conversa para criança’, declarou sobre a ‘Um povo lacrador que não convence mais os adultos, agora vão usar as crianças. É uma lição de comunismo: vamos atacar a base, a base familiar, é isso que eles querem. Nós não vamos deixar’.E continuou o cretino: ‘Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa, mas vai chegar o momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento. Isso não é conversa para criança’, declarou sobre a propaganda do Burger King





Não satisfeito, propôs boicote à cadeia de fast-food e voltou a atacar: ‘vocês não têm filhos, não procriam, não reproduzem. Eu cheguei à seguinte conclusão: vocês precisam de tratamento. Que tara é essa de pegar as crianças do Brasil? Se você quer dar esse rabo, que dê, mas não leve as crianças. Isso é pedofilia, abuso infantil. Preconceito existe e isso nunca vai ser normal para um homem de bem, um homem de família’.