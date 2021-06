"Bons tempos em que Quadrilha não significava ajuntamento de político corrupto" (foto: EVARISTO SA / AFP)

Carlos Drummond de Andrade (1902 - 1987) foi um dos maiores, poetas brasileiros, senão o maior, . Gente como Drummond deveria nascer proibida de morrer. E ainda que sua magnífica obra seja eterna, há quase 35 anos este gigante já não está entre nós.





Um de seus mais conhecidos e brilhantes poemas (e um dos primeiros), Quadrilha, foi publicado na obra de estreia em 1930, ‘Alguma Poesia’, lançada pelas Edições Pindorama de Belo Horizonte. Sim, é verdade, eu me esqueci de dizer: Drummond é mineiro, sô! De Itabira, coladin, coladin di Belzonte.





Vejam que coisa linda:





João amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história.





Bons tempos em que Quadrilha não significava ajuntamento de político corrupto, como aquela liderada pelo meliante de São Bernardo, ou a outra, que empregava funcionários fantasmas, roubando parte de seus imerecidos salários, liderada pelo senador das rachadinhas e da mansão de seis milhões de reais, o bolsokid Flávio.





Agora, a quadrilha atual, com ‘q’ minúsculo:





Bolsonaro amava Queiroz que pagava as contas do pimpolho do panetone e que depositava ‘micheques’ (90 mil deles!!) na conta da primeira-dama. Espere. Não é nada disso. Vou recomeçar: Bolsonaro nomeou Barros que indicou Dias que pediu propina para Pereira, representante da AstraZeneca no Brasil. Pronto!





corrupção. Curioso: ‘acabou a mamata, porra’! Curioso 2: ‘me acusem de corrupto, porra’! Curioso 3: ‘eu jamais serei acusado de omissão’. Não é que traíra morre mesmo pela boca? E não estou me referindo ao peixe, não. Depois do escândalo da Covaxin , o governo do verdugo do Planalto enfrenta uma nova denúncia de. Curioso: ‘acabou a mamata, porra’! Curioso 2: ‘me acusem de corrupto, porra’! Curioso 3: ‘eu jamais serei acusado de omissão’. Não é que traíra morre mesmo pela boca? E não estou me referindo ao peixe, não.





E a Quadrilha, com ‘q’ maiúsculo, da nova quadrilha:





vacina Covaxin’. Em duas reuniões, Silvio Assis, homem de confiança de Barros, fez a proposta. Mas não é tudo. Segundo a Revista Crusoé, através de um emissário, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, um notório ‘operador’ do centrão, ofereceu propina ao deputado Luis Miranda para ‘não atrapalhar a aquisição daCovaxin’. Em duas reuniões, Silvio Assis, homem de confiança de Barros, fez a proposta.





AstraZeneca no Brasil. Ops! Essa já cansou, e a fila andou: Bolsonaro nomeou Barros que indicou Assis que foi oferecer propina a Luis Miranda que avisou Como é mesmo? Bolsonaro nomeou Barros, que indicou Dias, que foi pedir propina para Pereira, representante dano Brasil. Ops! Essa já cansou, e a fila andou: Bolsonaro nomeou Barros que indicou Assis que foi oferecera Luis Miranda que avisou Bolsonaro que... não fez nada