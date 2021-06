Depois de ofensa a gays, Sikera Jr. perde mais um anunciante

Outras marcas grandes, como Tim e Magazine Luiza, também cortaram relações comerciais com o programa (foto: Reprodução de TV) Alerta Nacional, da Rede TV!, o apresentador, Sikêra Jr. e a emissora estão perdendo patrocinadores. Nesta terça-feira (29/06), a empresa alimentícia Kicaldo publicou uma nota, em seu perfil oficial no Instagram, afirmando que o programa “não faz parte da nossa mídia” desde o dia 25. Após fala homofóbica durante o programa, o apresentador,e a emissora estão perdendo patrocinadores. Nesta terça-feira (29/06), a empresa alimentíciapublicou uma nota, em seu perfil oficial no Instagram, afirmando que o programa “não faz parte da nossa mídia” desde o dia 25.





“Nós da Kicaldo repudiamos qualquer tipo de violência e respeitamos qualquer forma de amor”, completou o comunicado da empresa.





É o quinto patrocinador que o programa perde após a polêmica. A empresa de telefonia Tim, a construtora MRV, o Magazine Luiza e empresa de planos de saúde HapVida também suspenderam os contratos com o programa, o apresentador e a emissora.

Entenda o caso

LEIA MAIS 10:00 - 05/05/2021 Homofobia: vereador ofende Paulo Gustavo um dia antes da morte do ator

15:56 - 26/09/2020 PGR pede ao STF abertura de inquérito contra ministro da Educação por homofobia Burger King para o Mês do Orgulho LGBTQIA +.



A publicidade mostrava crianças falando, de uma forma natural, sobre casais homoafetivos. Inclusive crianças com pais do mesmo sexo aparecem no vídeo. No programa ‘Alerta Nacional' exibido na última sexta-feira (25/6), o apresentador criticou a campanha da rede de fast-foodpara o Mês do Orgulho LGBTQIA +.A publicidade mostrava crianças falando, de uma forma natural, sobre casais homoafetivos. Inclusive crianças com pais do mesmo sexo aparecem no vídeo.





A intenção era desmistificar a frase “como vou explicar para o meu filho?” ao se referir ao amor de duas pessoas do mesmo sexo.

“Ai, mas como eu vou explicar isso pra uma criança? Que tal assim”, escreveu o Burger King no post das redes sociais.



Veja o vídeo

AMOR ACIMA DE TUDO



Campanha da rede de fast food Burger King explica amor LGBTQIA+ pelo olhar das crianças.



Após o lançamento na noite dessa quinta-feira (24/6), a propaganda passou a ser atacada em suas redes sociaishttps://t.co/LE5HeCIQcH pic.twitter.com/0wGzwH8c1m %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 25, 2021

O apresentador distorceu a proposta, a relacionou até com "comunismo" e afirmou que as crianças estavam “sendo usadas”.



"Um povo lacrador que não convence mais os adultos e agora vão usar as crianças. É uma lição de comunismo: vamos atacar a base, a base familiar, é isso que eles querem. Nós não vamos deixar", disse.





"Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar um momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento. Isso não é conversa para criança", continuou o apresentador.





Ainda no programa, Sikêra propôs boicote a rede de fast-food e voltou a atacar a comunidade LGBTQIA+. "Vocês não têm filhos, não procriam, não reproduzem. Eu cheguei à seguinte conclusão: vocês precisam de tratamento. Que tara é essa de pegar as crianças do Brasil? Se você quer dar esse rabo, dê, mas não leve as crianças. Isso é pedofilia e abuso infantil. Preconceito existe e isso nunca vai ser normal para um homem de bem, um homem de família", esbravejou.





Após a fala homofóbica, o senador Fabiano Contarato informou que solicitou ao Ministério Público a investigação do apresentador.





“Pedimos ao Ministério Público que investigue este apresentador por homofobia, conduta que deve ser punida na lei penal. Liberdade de expressão não pode ser usada para cometimento de crimes, incitação à violência e ofensa à honra, à dignidade e à imagem”, escreveu no Twitter.



Vale lembrar que desde 2019 a homofobia é crime no Brasil. Discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passou a ser considerado crime pela Lei de Racismo (7716/89).









*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina