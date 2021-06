Hitler da TV, Sikêra Jr. tem de ser preso ou o STF já era

Sikêra Jr., o polêmico apresentador da Rede TV (foto: Reprodução/Rede TV)

Sikêra Jr. é um apresentador caricato de um programa mambembe de TV. E dentro da proposta, o cara é realmente muito bom. Eu mesmo já dei algumas gargalhadas com o besteirol, e até já o elogiei (repito: dentro da sua proposta).









Sikêra adora fazer graça com gays e maconheiros. E com traficantes, assassinos e ladrões, também. Na sua breguice e ignorância geral, gênero sexual se mistura com crimes premeditados e violentos contra as pessoas e a vida humana.





Até aí, no limite da lei e da complacência quase piedosa com os brutos - e burros! -, tudo bem. Ocorre que este sujeito já ultrapassou tal limite diversas vezes. E já que nada nunca lhe aconteceu, resolveu chutar o balde com força.





Hitler também se referia assim sobre os homossexuais. E sobre os judeus, negros, ciganos e crianças com necessidades especiais. O cretino se referiu aos homossexuais como 'raça desgraçada'. Sim, isso mesmo; nestes termos.









- Pepita responde a Sikêra Jr.: 'Sua família não é tradicional'

O crime foi cometido - ao vivo e em cores! - durante seu programa de sexta-feira, dia 26 de junho. Homossexuais não são nem raça nem muito menos desgraçados. E não há que se falar em força de expressão ou figura de linguagem.

Uma coisa seria chamar os ‘bolsoloides adoradores de ditador homicida’ de ‘raça desgraçada’. Notadamente e sem qualquer possibilidade de dupla interpretação, a ofensa não incorreria em qualquer tipo de crime de racismo.





Por outro lado, seja lá qual for a circunstância, chamar de ‘raça desgraçada’ um grupo de pessoas que pertence a uma etnia específica, como os negros, ou que pratica uma religião, como o judaísmo, é racismo e dá cana.





Teria coragem o boquirroto bolsonarista de se referir assim contra os evangélicos? Ou, quem sabe, contra os índios? Negros? Judeus? É claro que não! O império da lei lhe cairia sobre a cabeça oca, ou melhor, cheia de excremento.





A Rede TV! se comporta de maneira asquerosamente cúmplice ao permitir que um racista criminoso continue no ar. Será que os anunciantes do programa, também? E a Justiça, o que dirá? E o se comporta de maneira asquerosamente cúmplice ao permitir que um racista criminoso continue no ar. Será que os anunciantes do programa, também? E a Justiça, o que dirá? E o STF , tão duro com boquirrotos congressistas?