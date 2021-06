Após saída em massa de patrocinadores, Sikêra Jr. se desculpa: 'Me excedi'

A falado apresentador do programa Alerta Nacional, da Rede TV!,, repercutiu mal e fez com que ele perdesse vários patrocinadores. Nesta terça-feira (29/6), ele se pronunciou sobre o caso e pediu desculpas, apesar de reafirmar que a campanha da rede de fast foodusou crianças para promover a diversidade.

“Eu preciso reconhecer que me excedi, no calor do comentário, defendendo a inocência de crianças que eu sempre defendi. Posso ter usado palavras que me arrependo, sou humano. Errei, erro e vou errar”, disse o apresentador.





A decisão de Sikêra Jr. vem após forte pressão da opinião pública e movimento intenso nas redes sociais para que empresas deixassem de patrocinar o programa que ele apresenta.



Somente nesta terça-feira, sete contratos foram rompidos, incluindo BMW, Blindex, Seara, capitaneados pela página Sleeping Giants Brasil – que se apresenta como "um movimento de consumidores contra o financiamento do discurso de ódio e das Fake News".

Sikêra Jr. chamou, durante o programa de sexta-feira (25/6), homossexuais de “raça desgraçada”.



“Eu tenho sofrido muito por conta desta situação. Eu tenho a responsabilidade de pedir desculpas publicamente. Vou seguir nesta batalha para defender as crianças e a família tradicional, mas sem desrespeitar quem pensa diferente de mim. Você que discorda também é muito bem-vindo aqui”, afirmou.

Em seguida, ele pediu desculpas. “A você que se sentiu ofendido, eu lhe peço perdão. Extrapolei como nunca e continuo contra o que vi no comercial. Mas como pai de família e homem de bem, o que posso fazer neste momento é pedir perdão”, concluiu.

No programa ‘Alerta Nacional' exibido na última sexta-feira (25/6), o apresentador criticou a campanha da rede de fast-foodpara o Mês do Orgulho LGBTQIA +.A publicidade mostrava crianças falando, de uma forma natural, sobre casais homoafetivos. Inclusive crianças com pais do mesmo sexo aparecem no vídeo.