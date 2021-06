Exposição a céu aberto na Avenida Paulista marca Dia do Orgulho LGBTQ

Assim que a noite caiu em São Paulo, imagens de beijos icônicos foram projetadas na Avenida Paulista. Trata-se de uma exposição a céu aberto em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQ, celebrado nesta segunda-feira, 28. As projeções reúnem ilustrações de 14 artistas LGBTQIA+ inspiradas em beijos marcantes da cultura pop.



A empena do Shopping Center 3, ponto icônico da capital, foi escolhida como a tela das projeções. Entre as imagens projetadas, há desenhos com mensagens sobre diversidade. A proposta da exposição, promovida pelo Mercado Livre, é mostrar as diversas formas de amor que existem.



Durante o mês de junho, uma campanha também arrecadou recursos para a Casa1, espaço de acolhimento para pessoas LGBTQIA+. O Mercado Livre disponibilizou fotos para aplicação irrestrita - a cada download, R$ 1 era doado para o centro de acolhimento. Segundo a empresa, foram realizados 100 mil downloads.