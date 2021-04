Aposta de Bolsonaro, Fiocruz deixa Brasil sem vacina contra COVID-19

Bolsonaro e o então ministro da Saúde, o general 'sabujo' Pazuelo, em cerimônia no Planalto em agosto de 2020 (foto: Carolina Antunes/PR)









O pai do senador das rachadinhas e da mansão de 6 milhões de reais boicotou ao máximo a importação, fabricação e distribuição do imunizante adquirido pelo governador de São Paulo. Mesquinho e mentiroso, comemorou e espalhou notícias falsas que atribuíam à “vachina” responsabilidade por mortes, anomalias, invalidez e suicídio.





Negacionista, omisso e vacina de Oxford, produzida pela AstraZeneca em associação, no Brasil, com a Fiocruz, do Rio de Janeiro, e quebrou a cara, ou melhor, quebrou a nossa cara, já que o laboratório praticamente não entregou as doses prometidas. incapaz , o marido da receptora de cheques de milicianos apostou todas as fichas nade Oxford, produzida pela AstraZeneca em associação, no Brasil, com a Fiocruz, do Rio de Janeiro, e quebrou a cara, ou melhor, quebrou a nossa cara, já que o laboratório praticamente não entregou asprometidas.





pandemia foi à China e fechou a parceria redentora, enquanto o psicopata promovia arruaça golpista e Hoje, de cada 10 vacinas aplicadas, 8 são do Butantan. Não fosse a diligência do governador paulista, que no começo dafoi à China e fechou a parceria redentora, enquanto o psicopata promovia arruaça golpista e aglomerações pelo Brasil, não teríamos vacinado quase ninguém. Mas, ainda assim, Doria é hostilizado pelos bolsonaristas.