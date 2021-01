'Perdemos. O negacionismo venceu no Brasil', diz pesquisador

Um tuíte doe doutor em economiaestá circulando nasNo post, ele lamenta aspore diz que o “venceu no Brasil”. Muitos internautas atribuem a crise sanitária que atinge o estado doà postura negacionista de políticos bolsonaristas, que estimularam aglomerações e menosprezaram a letalidade do novo coronavírus. Em Manaus, pessoas estão morrendo pela falta de oxigênio.

Muitos internautas culpam o discurso negacionista de políticos bolsonaristas pela crise que atinge o estado do Amazonas

“Pressionamos pelo realismo nas decisões do melhor caminho de ação. Bem, sendo realista... perdemos. No Brasil, o negacionismo da COVID-19 venceu. Não desistiremos, mas é a realidade atual. Cuidem de si e de quem puderem, o pior momento para precisar de leito será nas próximas semanas”, escreveu.

Pressionamos pelo realismo nas decisões do melhor caminho de ação. Bem, sendo realista.. perdemos. No Brasil o negacionismo da Covid venceu. Não desistiremos, mas é a realidade atual. Cuidem de si e de quem puderem, o pior momento para precisar de leito será nas próximas semanas.

Nas redes sociais, brasileiros cobram aqueles que não apoiaram as medidas de restrição e incentivaram aglomerações que contribuíram para o colapso da capital amazonense Em alguns posts, internautas culpam o presidente(sem partido)pelas mortes. Isso porque o presidente brasileiro tem um posicionamento negacionista, é contra o lockdown e incentiva o uso de remédios sem comprovação científica para o tratamento da doença.

Também utilizando as redes, o apresentador e nome cotado para as eleições presidenciais de 2022, Luciano Huck, convocou um panelaço como protesto pela atuação do presidente brasileiro durante a pandemia. Marcado para às 20h30 de hoje, a manifestação vem ganhando muito engajamento.