Ou o Brasil 'acaba' com Bolsonaro, ou Bolsonaro acaba com o Brasil

"Devoto da cloroquina acaba de nomear seu quarto ministro da Saúde" (foto: Allan Santos/PR)

Bolsonaro, chegou de uma só vez: pandemia descontrolada, a absolutaUTI, o país isolado, A conta da ignorância, da incapacidade e do negacionismo do verdugo do Planalto, Jair, chegou de uma só vez: 300 mil mortos , umadescontrolada, a absoluta falta de leitos de, o país isolado, inflação galopante e desemprego nas alturas.













Se você faz parte dos idiotas e dos fanáticos que acreditam que a culpa é do STF, dos prefeitos e dos governadores; que acredita que lockdown não funciona e que a China espalhou o vírus de propósito, pare por aqui. E reze pela sua vida e pela de quem você ama.





Lula da Silva, e todo o seu bando de ladrões, não justifica devotar nem sequer aturar o pai do senador das Me xingar e odiar o ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro,da Silva, e todo o seu bando de ladrões, não justifica devotar nem sequer aturar o pai do senador das rachadinhas no Poder. Tampouco justificam cegueira e comodismo, baseados em uma suposta falta de alternativa.





A maioria silenciosa está sendo levada à fome e à morte por uma minoria bruta e ruidosa, com a conivência dos Poderes legislativo e judiciário. Não é diferente do que vimos nos anos da cleptocracia lulopetista, quando gente financiada parecia representar “o todo” no Brasil.





Jamais tivemos tantas crises, deste porte, simultâneas e sob responsabilidade de um presidente do nível do amigo do Queiroz. Se fosse apenas despreparado, já seria grave o bastante. Mas Bolsonaro é ignorante, negacionista , sociopata e profundamente desumano.





O Brasil já é visto como pária internacional, uma “ nação de leprosos ”, conforme a imprensa estrangeira nos qualificou. Nos aproximamos de 3 mil mortos a cada 24 horas. O devoto da cloroquina acaba de nomear seu quarto ministro da Saúde; o terceiro em menos de um ano.





Nos anos 1970 havia uma frase que dizia: “Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil”. Saúva é uma espécie graúda de formiga. Não sei por que essa idiotice à época. Mas tomo emprestada a frase: ou o Brasil acaba com Bolsonaro, ou Bolsonaro acaba com o Brasil.