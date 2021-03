Estudo: total de mortos no Brasil pode chegar 'a 4 mil por dia'

(foto: AFP / Miguel SCHINCARIOL)

O número de mortos por COVID-19 pode chegar a 4 mil por dia até o fim de abril. A previsão é da Rede Análise COVID - que reúne especialistas de diferentes áreas para interpretar os dados oficiais sobre a pandemia.A análise coincide com avaliação da Fiocruz. Em boletim extraordinário, a instituição afirmou que o Brasil vive "o maiorsanitário eda história". Para reduzir o impacto da tragédia, dizem especialistas, medidas severas de restrição de circulação devem ser adotadas imediatamente.Pela primeira vez desde o início da epidemia no País, os números de novos casos e mortes pela COVID crescemem todos os estados. Esse é um indicador importante de que a doença está fora de controle, segundo o coordenador da Rede Análise Covid, o cientista Isaac Scharstzhaup."Como a doença veio de fora, ela chegou de avião,às principais capitais, e logo começou a se espalhar de cidade em cidade. Na metade do ano passado, muitas capitais estavam sofrendo, mas muitas cidades do interior não tinham sequer um caso da doença; a distribuição dos casos era muito díspar", explicou Scharstzhaup. "Agora, desde a virada do ano, a tendência de aumento é geral; o que muda de um Estado para o outro é apenas a velocidade de transmissão." Segundo ele, só a adoção de medidas severas de restrição de mobilidade por todo o País, de forma coordenada, pode deter a pandemia; ações pontuais são inócuas."Não adianta fazer lockdown de fim de semana, de sete dias", explicou. "O ciclo de contágio do vírus é de 14 dias. Por isso nunca chegamos a zerar o número de casos, como a Europa conseguiu na primeira onda", afirmou. "Quando asnão são feitas corretamente, temos uma estabilização em patamar alto. O Brasil teria de fazer uma restrição forte e não ceder, esperar a real desaceleração."