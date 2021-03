Bolsonaristas impedem passagem de van com oxigênio em Goiás

Funcionários do hospital rezaram após chegada dos cilindros de oxigênio (foto: Reprodução)









A reposição já havia sido solicitada e estava a caminho, mas o veículo com os cilindros acabou ficando preso em um protesto feito por bolsonaristas, que reclamavam de um decreto da Prefeitura de Goiânia que restringiu o funcionamento de atividades não essenciais por mais 14 dias. Estabelecimentos do tipo já estavam fechados antes, na tentativa do Executivo municipal de conter o avanço da COVID-19.





A van ficou parada em um bloqueio na BR-153, no perímetro urbano de Goiânia. O motorista do veículo, então, conseguiu convencer outros motoristas a abrir caminho para que pudesse chegar até os manifestantes. Alguns foram contra a passagem do oxigênio, mas parte dos manifestantes abriu espaço para o automóvel passar. Ao todo, o percurso entre Goiânia e Bela Vista de Goiás levou 3h20 para ser feito.





Agradecimento





Com a chegada da van faltando oito minutos para que o estoque de cilindros acabasse no hospital, funcionários da unidade de saúde que antes estavam aflitos, passaram a rezar, emocionados.











"Os funcionários estavam assustados e apreensivos, eu também estava. O hospital inteiro estava lá, batendo palmas. Eu me arrepiei todo, aquilo para mim foi gratificante, emocionante, de verdade. Foi lindo", disse o motorista, ao “G1”.

