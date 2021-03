Brasil registra 2.648 mortes por COVID-19 em 24h, total supera 284 mil

O número de casos das últimas 24 horas é novo recorde diário (foto: Arte/EM/D.A press)

registrou 2.648 novasem decorrência da-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados nesta quarta-feira, 17, peloda Saúde. Com isso, chega a 284.775 o número de vidas perdidas em razão da doença no País.Do total de óbitos ocorridos nas últimas 24 horas, 1.106 foram no Sudeste do País. Outros 638 foram no Sul; 448 no Nordeste, 239 no Centro-Oeste e 217 no Norte.De ontem para hoje, foram contabilizados 90.303 novos casos de covid-19, elevando o total de registros da doença para 11.693.838. Ode casos das últimas 24 horas é novo recorde diário, superando o anterior, de 7 de janeiro, quando o País teve 87.843 novos registros da doença.