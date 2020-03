Jair Bolsonaro: errático, alienado e ainda mais agressivo

Que o atual presidente da República não possui a mínima estatura intelectual para o cargo, todos sempre soubemos. Entretanto, quando o comparávamos a Dilma Rousseff ou ao seu criador, Lula, aceitávamos de bom grado. Afinal, pior do que estava, não poderia ficar. E, de fato, não ficou. A despeito de Jair Bolsonaro, há um Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, e não um Humberto Costa ou Alexandre Padilha - pelo menos até o momento em que escrevo este texto.

Suspeito, aliás, suspeitíssimo de ter contraído o, já que nada menos que 24 pessoas que o acompanharam em recentetestaram positivo, foi mundialmente visto, no último dia 15 de março, cumprimentando e abraçando seus fãs, e manipulando os celulares deles para fazer selfies com a turma, em frente ao. Anteriormente, já havia incentivado as manifestações públicas a seu favor.