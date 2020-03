Ricardo Kertzman: Até quando Bolsonaro irá espalhar sua estupidez?

(foto: Marcos Correa/PR/Divulgação)

Enquanto os Estados Unidos restringem todos os voos comerciais da Europa para o país, simplesmente os dois mais prósperos e importantes “players” do mundo, num impacto financeiro e social sem precedentes;





Enquantoe outrasadotam medidas restritivas de circulação e aglomeração de pessoas;Enquantocoloca emobrigatória todos os desembarcados no país, nos últimos dias;Enquanto 300 milhões de, mundo afora, encontram-se semde grande porte são cancelados ou adiados; enquanto ocogita adiar seusEnquanto a companhia aérea alemã Lufthansa cancela cerca de 23 mil vôos até abril; enquanto as, por aqui o animador de auditório Jairbrinca de manifestação contra o, chama adee diz que “há muita fantasia em torno do”.Alguém precisa aterrissar esse senhor no planeta Terra; na. Ou alguém precisa lhe colocar uma camisa de força e atirá-lo no manicômio mais próximo, pois do jeito que está, não dá pra ficar.E o pior é que ainda encontra milhões de, tão ignorantes e irresponsáveis quanto ele próprio, prontos para atacarem caninamente quem quer lhes admoeste a respeito.Pronto! Sou todo ouvidos aos. Que comece a selvageria!! Feliz coronavírus a todos.