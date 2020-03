Trump suspende 'todas as viagens da Europa' aos EUA por 30 dias

O presidente Donald Trump (foto: Doug Mills / POOL / AFP )

O presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira a suspensão, por 30 dias, de todas as viagens da Europa para os Estados Unidos, visando deter a propagação do novo coronavírus.

"Para evitar que cheguem novos casos ao nosso país, suspenderei todas as viagens da Europa aos Estados Unidos durante os próximos 30 dias", disse Trump em mensagem à Nação do Salão Oval da Casa Branca.

A nova determinação entrará em vigor à meia-noite de sexta-feira (01H00 Brasília) e não envolverá o Reino Unido.

Trump acrescentou que a proibição também alcançará "o enorme volume de comércio e carga" entre Europa e Estados Unidos.

Logo após o anúncio, os preços do petróleo recuaram, com o barril do West Texas Intermediate (WTI) cedendo 2,6%, a 32 dólares, e o Brent do Mar do Norte recuando 2,3%, a 35 dólares.

Em outra decisão para conter a epidemia, Trump "pediu ao Congresso que permita aos americanos uma redução imediata de impostos sobre os salários".

O presidente informou ainda que adiará a cobrança de impostos a certas empresas e pessoas afetadas pela epidemia, uma medida que deve injetar mais de 200 bilhões de dólares de liquidez na economia americana.

A porta-voz da presidência Stephanie Grisham informou que "para exercer a maior precaução diante da epidemia" Trump decidiu "cancelar seus próximos eventos", em dois estados do Oeste do país.

Trump pretendia viajar ao Colorado e discursar no sábado em Las Vegas, Nevada, na Coalizão Republicana Judaica.