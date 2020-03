Zagueiro da Juventus Daniele Rugani testa positivo para coronavírus

O zagueiro da Juventus Daniele Rugani testou positivo para o novo coronavírus, anunciou nesta quarta-feira (11) o clube italiano, que explicou que o jogador estava "atualmente assintomático".

"A Juventus ativa neste momento todos os procedimentos de isolamento previstos, inclusive com as pessoas que tiveram contato com ele", escreveu o clube de Turim em comunicado.

Rugani, 25 anos, é o primeiro jogador da Serie A, a 1ª divisão italiana, a contrair o vírus, que já deixou 827 mortos na Itália, onde mais de 12.000 casos foram identificados. Diversos jogadores da Serie C (3ª divisão) contraíram o vírus.

A decisão também deve afetar o astro Cristiano Ronaldo, que atualmente está em sua ilha natal da Madeira para visitar sua mãe, que recentemente sofreu um AVC.

Ronaldo planejava voltar a Turim nesta quinta-feira, embora não se saiba se ele será vai conseguir devido às medidas de confinamento decretadas em todo o país pelo governo italiano.

Logo após o anúncio da Juventus, a Inter, time que enfrentou a equipe de Turim no domingo passado, informou que suspende "todas as atividades da competição até novo aviso".

Num momento em que os jogos da Serie A foram suspensos até 3 de abril, o anúncio deste teste positivo coloca em dúvida a organização do duelo de oitavas de final da Liga dos Campeões entre Juventus e Lyon.

Previsto para a próxima terça-feira (17) em Turim, o jogo seria disputado com portões fechados, como permite uma brecha do decreto anunciado na segunda-feira (9) pelo governo italiano.

Nesta quarta, a Uefa anunciou que as partidas da Liga Europa entre Inter de Milão-Getafe e Sevilla-Roma não serão disputadas na quinta-feira (12) como previsto.

A Itália, país da Europa mais afetado pela pandemia do Covid-19, tomou medidas drásticas para tentar conter a propagação do vírus, enquanto a Espanha proibiu voos diretos para o território italiano até 25 de março.

Esta decisão também coloca em risco a disputa do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Napoli, na próxima quarta-feira (18) na capital catalã.

Depois da China, a Itália é o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, com 827 mortes e 12.462 casos, segundo balanço divulgado na noite desta quarta-feira.

Para impedir a propagação do vírus, o governo italiano decretou medidas draconianas para confinar a população, com uma restrição à liberdade de movimento e uma proibição de grandes aglomerações entre os 60 milhões de italianos, em vigor até 3 de abril.

Essas medidas foram adotadas na noite de quarta-feira pelo fechamento de todas as lojas do país, exceto as do setor de alimentos e saúde.