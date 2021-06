Desespero de Bolsonaro pode ter relação com compra suspeita da Covaxin

está avançando na suspeita de que pode ter havido corrupção no interesse exagerado pela compra da vacina Covaxin , da Índia, na contramão do desinteresse pelas outras.

É o único caso em que o governo não reclamou de preço, se propôs a pagar mais do que o valor das outras e as negociações se davam, não diretamente com o laboratório, mas com uma empresa intermediária.