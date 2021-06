Exército não poderia punir quem mandou Pazuello transgredir o regulamento

Bolsonaro em ato no Rio de Janeiro que gerou a polêmica sobre Pazuello (foto: André Borges/AFP)

Pazuello e a Passou ao largo de toda a análise sobre a transgressão do ex-ministro Eduardoe a decisão do Exército de não puni-lo o fato de que ele não agiu de livre e espontânea vontade.





Para puni-lo, seria preciso descobrir quem mandou e se chegaria em quem o Exército não pode punir, o comandante em chefe das Forças Armadas, nada menos que o presidente da República.









O a rtigo 57 do regulamento disciplinar, que dá base a todos os argumentos para puni-lo , sob pena de desmoralização da disciplina e da força terrestre, estabelece que o militar na ativa não pode participar de manifestação político-partidária, salvo quando autorizado.





“Manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária.”

A linha de defesa deve ter sido a mesma do presidente, que, logo depois da má repercussão, proibiu as Forças Armadas de emitirem qualquer nota a respeito. Imagino que tivesse dito:





- Foi eu que mandei.; Quem tem que ser punido sou eu. - E para os próprios botões: - Vão encarar?





Quem pode mandar nas três forças e no comandante dela, pode mandar em um dos seus subordinados, claro. Quem pode 100, pode um.





É bem possível que o Bolsonaro que impôs também negociou.





Ele não foi ao Amazonas dias depois apenas inaugurar uma ponte de 18 metros de madeira construída pelo Exército , mas para colocar no mesmo avião os chefes das três forças, inclusive o direto de Pazuello, o comandante Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, a quem caberia formalmente o arquivamento do inquérito.





Entre as turbinas e durante a inauguração, claro que conversaram a respeito e é bem provável que Bolsonaro tenha oferecido gentilezas em troca da cabeça do amigo que derrapou no Rio de Janeiro, empurrado por ele e nomeado em novo cargo algumas semanas depois . No discurso de inauguração, ampliou os afagos





O que pode ser pior do que supõe a vã filosofia de toda a análise publicada ontem, de jornalistas a políticos a celebridades.





Pior do que mandar um subordinado descumprir a lei para afrontar as instituições, se for verdade, o presidente também parece saber colocar panos quentes, como qualquer velha raposa política que tira a meia sem descalçar o sapato.





Mais estratégico e menos sanguíneo do que se supõe, sabe morder e assoprar. Avança e recua, até conseguir o que quer. O que o torna mais perigoso, a se dar crédito às evidências de que namora com um golpe.





Diante da ordem de não publicar qualquer nota, da determinação, pedido ou troca de gentilezas para não punir o insubordinado, o Exército, claro, afinou. E abriu um flanco de alto risco para afinar de novo.