Bolsonaro proíbe que Exército e Defesa se posicionem sobre Pazuello

suspendeu um comunicado que faria aos jornalistas, informando que seria aberta apuração disciplinar contra Pazuello. A informação foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo, e confirmada pelo Correio junto a fontes militares. Ele foi até a manifestação favorável a Bolsonaro, subiu em um carro de som e discursou para a multidão. Como ele ainda está na ativa das Forças Armadas, violou o Estatuto Militar e o Código Disciplinar do Exército. Após a determinação do presidente, o Exércitoum comunicado que faria aos jornalistas, informando que seria aberta apuração disciplinar contra Pazuello. A informação foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo, e confirmada pelo Correio junto a fontes militares. Ele foi até a manifestação favorável a Bolsonaro, subiu em um carro de som e discursou para a multidão. Como ele ainda está na ativa das Forças Armadas, violou o Estatuto Militar e o Código Disciplinar do Exército.





A intenção é de que Pazuello tenha 10 dias para apresentar defesa. A punição aplicada pode ir desde advertência até prisão, de acordo com decisão do comandante da Força, general Paulo Sérgio. No entanto, fontes ligadas ao governo afirmam que o presidente também indicou que não quer nenhuma punição do militar.





crise entre o governo federal e as Forças Armadas. É a segunda neste ano, já que no mês de março, o presidente O episódio cria uma novaentre o governo federal e as Forças Armadas. É a segunda neste ano, já que no mês de março, o presidente demitiu o ministro da Defesa e os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica , em um ato sem precedentes desde a redemocratização.





O presidenteproibiu oe ode se posicionarem em relação a ida do general Eduardo Pazuello a um ato político no Rio de Janeiro . O chefe do Executivo, que está no Equador, ligou para o ministro da Defesa,, após saber informações pela imprensa sobre uma nota que seria publicada.