General Santos Cruz critica Bolsonaro e Pazuello: 'Péssimo para o Brasil'

de divisão da reserva docriticou nesta segunda-feira (24/5)(sem partido), presidente da República, ex-ministro da Saúde, por 'mergulharem o Exército na política'. Santos Cruz relembrou a relação de ambos com ase afirmou que, independente de patente, 'as mesmas normas e valores' devem ser seguidas.

Pazuello e Bolsonaro em discurso em cima de um carro de som no Rio de Janeiro, nesse domingo

"De soldado a general tem que ser as mesmas. O presidente e um militar da ativa mergulharem o Exército na política éa instituição. Um, que não pode ser seguido.para o", afirmou Santos Cruz pelas redes sociais.

foi feita um dia depois de Bolsonaro, capitão reformado, e Pazuello, general da ativa, participarem de um ato no Rio de Janeiro . Nesse domingo (23/5), o presidente realizou um passeio de moto e causou aglomeração por onde passava , sem se importar com regras preventivas por conta dade

Por fim, em um carro de som e acompanhado de Pazuello e membros do, todos, Bolsonaro discursou aos milhares de apoiadores que o acompanhavam. O ex-ministro da Saúde também falou com os manifestantes em cima do carro.