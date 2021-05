Bolsonaro viaja para inaugurar ponte de 18 metros no Amazonas

AM

Ponte Rodrigo Cibele, na Amazônia (foto: Redes Sociais/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viajou nesta quinta-feira (27/5) para inaugurar uma ponte, chamada de Rodrigo Cibele, na Amazônia. O local é passagem para o território Yanomami, (sem partido) viajou nesta quinta-feira (27/5) para inaugurar umachamada de. O local é passagem para o território Yanomami,

alvo de invasões de garimpeiros ilegais. A ponte tem 18 metros de extensão.









O evento consta da agenda presidencial e a Prefeitura de São Gabriel, considerado o distrito mais indígena do Brasil, afirmou que as lideranças locais “estão tranquilas e vão receber o presidente Bolsonaro com festa”.





Yanomami divulgaram uma carta de repúdio à visita de Bolsonaro em suas terras.



Leia: Em contrapartida, alguns líderes do povodivulgaram umaà visita de Bolsonaro em suas terras.Leia: Líder indígena é intimada pela polícia por 'difamar' governo Bolsonaro





Para eles, o objetivo do que seria a primeira ida de Bolsonaro a uma terra indígena é somente para tratar e tentar acordar “a legalização de mineração no território Yanomami”. “Essa não é a nossa ansiedade yanomami.”





Assinaram o documento caciques, tuxauas, líderes e gestores das associações: AYRCA (Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes) e AMY (Associação das Mulheres Yanonami Kumirayõma).





Em 29 de abril, em sua live semanal de quinta-feira, Bolsonaro defendeu a mineração em reservas indígenas e alegou que esses 14% do território brasileiro têm um grande potencial. Na ocasião, ele anunciou a intenção de ir até unidades do pelotão de fronteira do Exército (PEF), para "dar uma olhada na região e oficializar alguma coisa".





Segundo a Convenção 169 da Organização Mundial do Trabalho (OIT), a comunidade deveria ser previamente consultada e deveria haver um consenso entre os líderes. Essa também é uma tradição dos indígenas.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.