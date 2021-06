Manifestantes pedem saída de Bolsonaro e mais vacinas em todo o país

Bordão de Gil do Vigor, ex-BBB, é usado no protesto (foto: Sergio Lima / AFP)

Confira os locais das mobilizações em todo o Brasil:

• MG – Alfenas – Praça da Rodoviária Antiga | 15h30

Confira os locais das mobilizações por região

Norte

Sudeste

• ES – Vitória – Carro, Bike e a pé UFES até Assembléia Legislativa | 15h

Sul

• PR – Curitiba – Praça Santos Andrade | 15h

Atos no Exterior

18/06

Com fortes críticas à condução do combate àe cobrança por mais, manifestantes ocuparam as ruas de várias cidades brasileiras neste sábado (19/6), tanto pela manhã quanto na parte da tarde.Desde cedo, muitos se reuniram em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília e Recife, entre outras 15 capitais, defendendo slogans como "Fora Bolsonaro", "Fora genocida", "Governo da fome e do desemprego", "Vacina já" e "Vacina no braço e comida no prato".Em Brasilia, o gramado central da Esplanada dos Ministérios foi o palco do protesto contra o governo de. Com o Congresso isolado pelo policiamento, os manifestantes organizaram uma caminhada pela Esplanada até se posicionarem diante de um carro de som, estacionado no local mais próximo possível do Parlamento, que funciona como uma espécie de palanque improvisado para os discursos.Com muitas faixas pedindo a saída do presidente e cobrando reforço nos, a manifestação tem forte presença de militantes de partidos de oposição, especialmente PT e Psol. "Derrotar Bolsonaro não é uma tarefa para amanhã, derrotar Bolsonaro é uma tarefa para hoje", disse o deputado distrital Fábio Félix, do PSol.A organização do protesto distribuiu máscaras e álcool gel para os participantes da manifestação. Embora tenha havido uma tentativa de reduzir a aglomeração com uma espécie dede setores separados por faixas de protestos, boa parte dos presentes acaba se reunindo em frente ao carro de som do evento.No Rio, manifestantes se reuniram pela manhã no Centro. A concentração começou por volta das 10h no Monumento Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas, principal via da regiãodo Rio.A pista central da Avenida Presidente Vargas foi parcialmente interditada para a caminhada dos manifestantes em direção à igreja da Candelária. Os manifestantes carregavam bandeiras e cartazes pedindo o impeachment de Bolsonaro. Uma faixa culpava o presidente pelas 500 mil mortes da pandemia no Brasil , triste marca que pode ser atingida ainda hoje. Outros manifestantes exibem cartazes demandando aem massa da população, além de reivindicarem mais educação e saúde.Uma das principais avenidas de São Paulo e uma boa parte do centro de Salvador estavam tomadas de manifestantes na tarde deste sábado, pelos protestos. Em São Paulo, por volta das 15h, manifestantes fechavam a Avenida Paulista, no sentido Consolação. O vão livre do Museu de Artes de São Paulo (MASP) foi protegido por grades, o quepequenas aglomerações ao redor do carro de som estacionado em frente ao MASP.A maior parte dosusava máscara e tentava atender às recomendações para manter o distanciamento. Uma barraca foi montada na Avenida Paulista para doação de máscaras e distribuição de cartilhas informativas com recomendações para mitigar o risco de transmissão do coronavírus.O protesto ganhou adesão de novos grupos em relação ao último ato, como o PT e a Central Única de Trabalhadores (CUT), que passaram a atuar de maneira explícita na mobilização. Embora tenha apoio de diversos movimentos, de frentes suprapartidárias a grupos de defesa de direitos LGBTQI+, um grupo exibia mensagens em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva: "volta Lula".Líder em pesquisas de intenção de voto para a corrida presidencial em 2022, o petista cogitou participardo protesto em São Paulo, mas foi desaconselhado por aliados com receio de provocar mais aglomerações e dar caráter eleitoral às manifestações.Um grupo de ciclistas se juntou aoe foi aplaudido ao chegar ao lado do carro de som. "Muito melhor do que a motociata do Bolsonaro é a nossa bicicleciata", dizia um dos organizadores do protesto, do alto do carro de som. "Não vamos sair da rua enquanto Bolsonaro não sair do poder", afirmou uma militante, ao microfone, antes de o protesto entoar o grito "Fora Bolsonaro".Em Salvador, a militância tomou o centro da cidade. Osvoltaram a chamar o presidente de genocida e cobraram "vacina, comida e emprego". Centrais sindicais e movimentos estudantis formaram a linha de frente do grupo, que deu a volta nas imediações do Largo do Campo Grande, passou pelo Forte de São Pedro - depósito dedo Exército - e retornou ao largo. A manifestação na capital baiana foi acompanhada pela PM e ocorreu de forma pacífica.No último dia 29 de maio, dezenas de milhares de pessoas protestaram contra o presidente em mais de 200 cidades. Apesar de maior atenção às recomendações de segurança, como o uso de máscaras durante todo o percurso, foram registradas aglomerações. Os protestos ocorreram de maneira pacífica, exceto no Recife, onde a repressão policial resultou em duas pessoas cegas parcialmente e outros feridos. O presidente Bolsonaro, na ocasião, minimizou tais atos, chegando a afirmar que faltou "erva e dinheiro" para os presentes. No sábado passado, Bolsonaro participou em São Paulo de uma motociata em defesa de seu governo.Palco deem que dois homens forampor disparos de balas de borracha da Polícia Militar no ato do último dia 29, Recife teve protestos mais tranquilos neste sábado. Não há estimativas oficiais, mas o ato reuniu número menor de, embora com a participação de diversos movimentos sociais e estudantis. A chuva na capital pernambucana atrapalhou o ato, e policiais, também em menor número, se mantiveram à distância, ao contrário do que ocorreu em maio.Políticos como a deputada federal Marília Arraes (PT), que concorreu à prefeitura do Recife nas eleições de 2020, também participaram do. Sem o decreto estadual que determinava o funcionamento exclusivo de serviços essenciais no fim do mês passado, o ato contou com carros de som e seguiu o mesmo trajeto, da Praça do Derby, no bairro Derby, em direção à Ponte Duarte Coelho, no centro do Recife.Carros de polícia e de controle do trânsito foram posicionados em diversos pontos do, caminho histórico dos atos de esquerda na cidade. Ecoando o grito de "Fora Bolsonaro", ao chegar à Ponte Duarte os manifestantes se dividiram em uma bifurcação para "abraçar" todo o espaço, onde foram registrados os casos de violência policial do dia 29. Rosas foramno final da manifestação sob o recado, em um dos carros de som: "enquanto eles nos dão bala, nós damos flores, porque o nosso ato é pela vida".Em maior número que no protesto de 29 de maio, manifestantes se reuniram na região central de São Luís, no Maranhão, na manhã deste sábado, emcontra o presidente da República. Com faixas e cartazes com frase "Fora Bolsonaro, presidente genocida", manifestantes pediram a renúncia de Bolsonaro e teceram críticas ao seu governo, pedindonas medidas de prevenção contra a COVID-19."O País está passando por um momentoe oaumentando. Somos contra as reformas que esse governo está implantando no Brasil e a favor de uma política mais séria em relação àcontra a COVID-19. E, hoje, estamos nas ruas também para reivindicar ao presidente que retorne com o auxílio emergencial de R$ 600", afirmou o servidor federal Raimundo Pereira.Entidades e partidoscomo UNE, UBES, CUT, UJS, CTB, PSTU, PCO, PSOL, PT e Sinproesemma também participaram do ato, que teve fim na praça Maria Aragão.Milhares de pessoas participaram do protesto contra o presidente Bolsonaro no Setor Central de Goiânia neste sábado. A concentração para o ato começou às 9h na Praça Cívica, onde fica o centro administrativo do governo estadual. Os manifestantes saíram em caminhada pela Avenida, Rua 4 e Avenida Goiás. O protesto foi encerrado por volta das 12h na Praça do Trabalhador, em frente à antiga Estação Ferroviária. O trajeto percorrido foi de cerca de 2 km. Os manifestantes usavam, mas não havia distanciamento.A manifestação foi organizada por mais de 100 entidades e contou com o apoio de três carros de som. Durante o percurso, foram exibidos cartazes e palavras de ordem contra a condução da pandemia por Bolsonaro. Em menor, também houve repúdio à alta de preços de alimentos e combustível.Entre as palavras de ordem, os manifestantes entoaram "Fora Bolsonaro Genocida" e "Vacina no braço e comida no prato". Dois manifestantes vestiam fantasias da morte com faixa presidencial. Outro grupo levou umde terno e faixa presidencial, pendurado pelas pernas. A organização da manifestação estima a presença de 10 milno ato. A Polícia Militar de Goiás não fez a contagem e acompanhou o ato com viaturas e cavalaria. O protesto foi pacífico, de acordo com a PM.